Obra deve ficar pronta dentro do prazo

Enquanto a ETE da Bacia dos Ypês tenta ganhar ritmo, a ETE da Avenida Brasil está dentro do cronograma e tudo indica que será finalizada até o início de janeiro, um ano após o início, ou seja, dentro do prazo. A construção é feita pela Elevação, empresa de Curitiba (PR). “Se todas as empreiteiras fossem iguais a essa, a gente não estaria enfrentando problemas em obras”, pontua Rabelo ao comentar do serviço que está mais de 50% concluído. Finalizada a construção, a autarquia terá de planejar a desativação da atual lagoa e, segundo o superintendente, há um saldo do financiamento da obra que pode ser investido nesta outra etapa.

A ampliação da ETE da Avenida Brasil permitirá a desativação da atual lagoa de tratamento. O investimento é de R$ 23,6 milhões. A nova lagoa é pelo sistema de lodo ativado, enquanto a antiga pelo tratamento anaeróbio. O novo sistema permitirá a ampliação do serviço por módulo, conforme o crescimento populacional. A princípio vai dobrar a capacidade de esgoto tratado, que hoje é para uma população de 60 mil habitantes.

Com a ampliação da ETE da Avenida Brasil e a conclusão das obras da ETE da Bacia dos Ypês, o município ampliará para 100% a capacidade de tratamento de esgoto.