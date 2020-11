Primeiras horas- eleitor deixou o horário para idosos, trabalhadores e grupo de risco

A tranquilidade marcou o período da manhã em muitas escolas nessas eleições. Devido a pandemia, a orientação era o eleitor deixar o horário das 7h às 10h para idosos, pessoas do grupo de risco, grávidas e mulheres que amamentam, com crianças de colo e aqueles eleitores que necessitavam ir trabalhar. Era possível ver idosos chegando com tranquilidade e encontrando escola sem fila. Na Emef Maria Diva Franco de Oliveira, na Zona Sul, às 7h45 não havia eleitora na porta da escola.

O movimentou começou a aumentar próximo das 10 horas. Mas não foi nem o aumento do fluxo de pessoas chegando às escolas que atrapalhou a votação. O problema foi a falta de conhecimento de alguns eleitores que não haviam consultado seu título e não sabiam a seção, ou seja, a classe em que iria votar.

Para ajudar esses eleitores, servidores da Justiça Eleitoral colocaram mesas no pátio das escolas e consultavam as listas por ordem alfabética de todos os eleitores da escola, o que provou a formação de filas dentro de algumas escolas. A Gazeta publicou com um mês de antecedência a informação de que algumas seções haviam mudado devido à falta de urnas em todo o estado de São Paulo.

Boca de urna

O mau hábito de alguns eleitores, que deixam para escolher o candidato na porta da escola, olhando os ‘santinhos’ no chão fez com que a cidade amanhecesse suja. Além disso, esse costume estimula o candidato e seus cabos eleitorais a fazerem ‘boca de urna’. Alguns ficaram nas proximidades do portão da escola entregando ‘santinho’ ou pedindo o voto. O que é proibido no dia da eleição. Denúncias chegaram ao Cartório Eleitoral e os servidores da Justiça Eleitoral foram averiguar a situação.