350 casos: Dengue coloca cidade em estado de alerta

Mogi Guaçu está em estado de alerta por conta do aumento do número de casos de dengue no início deste ano. Já são 350 confirmações e há outras 114 pessoas no aguardo do resultado de exames. Os dados foram atualizados na última quinta-feira (5). A VE (Vigilância Epidemiológica) segue com todas as ações de combate à doença que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Só neste ano foram feitas 1.077 notificações e 613 casos negativos. O Jardim Guaçu Mirim continua sendo a região mais afetada, com 60 confirmações da doença. A VE fez aplicação de inseticida nos bairros desta região e nos próximos dias realizará mais uma etapa de nebulização da área. Entretanto, os moradores devem continuar cuidando de seu quintal e evitando deixar objetos que acumulem água, especialmente neste período chuvoso. Isto porque, a nebulização só mata o mosquito na fase alada e não as larvas.

Ainda na quinta-feira (5) foi iniciada a nebulização de parte da Zona Sul. A estimativa é de que o trabalho se estenda até segunda-feira (9). Serão nebulizados o Jardim Novo Itacolomy, parte do Parque Itacolomy e Jardim Planalto Verde. De acordo com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura, foram escolhidos bairros onde existe maior incidência da doença que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Martinho Prado Júnior e o Centro de Saúde são outros pontos afetados pelo mosquito com 37 casos confirmados. Mogi Mirim lidera a lista de casos importados com 25 casos confirmados e 76 notificações no total. O morador que apresentar sintomas como febre, dores musculares, dor no fundo dos olhos e manchas vermelhas ao longo do corpo deve procurar imediatamente o posto de saúde mais perto da residência para realizar o exame de sangue.