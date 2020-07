Abastecimento de água estará normalizado até 4ª

A empresa contratada pelo Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) conseguiu realizar os reparos nos dois tanques da ETA II (Estação de Tratamento de Água), do Jardim Bela Vista, no último sábado (18). Com isto, a possibilidade de nova intervenção está descartada. Já a normalização do sistema de abastecimento é prevista para quarta-feira (22).

Como previsto, o serviço nas juntas de dilatação dos tanques foi iniciado ao meio-dia de sábado (18) e se estendeu até às 23h30. “A gente não sabia como seria e acabou que tudo saiu melhor do que o previsto, quando a empresa conseguiu fazer o reparo nos dois tanques”, comenta o diretor de Obras do Samae, Adilson Faboci. Paralelo a este serviço, houve a manutenção em uma das adutoras de água bruta.

Como leva tempo para abastecer a todos os reservatórios, a estimativa de normalização do abastecimento é para quarta-feira (22). Todavia, como seguem as obras para construção da ETA III e de reforma nas ETAs I e II, Faboci pede que a população siga fazendo a economia de água. “Teremos algumas interrupções programadas no abastecimento e a população será avisada”, pontuou. A estimativa é de que as obras terminem até o final deste ano

Neste momento, a equipe da autarquia trabalha para averiguar qual o problema que está levando ao comprometimento do abastecimento na região do Jardim Chaparral. Faboci acredita que, em função da interrupção no abastecimento, tenha ocorrido a desregulação do sistema. “A equipe vai detectar se desregulou ou estourou algum trecho da tubulação”, explicou.