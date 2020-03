Aberta licitação para compra de tubos para o Santa Terezinha

A chuva do final de semana voltou a provocar alagamento em ruas dos Jardins Santa Terezinha, Santa Cecília e Canaã. O problema é alvo de queixas de moradores que cobram as providências prometidas pela Administração Municipal.

Esta semana, durante a assinatura de ordem de serviço para reforma do Centro Cultural, o prefeito Walter Caveanha (PTB) comentou que foi aberta licitação para compra de tubos destinados às obras de contenção de alagamento. “Os tubos vão conter a água do Canaã e do Sakaida para não aumentar o volume que chega ao Santa Terezinha e Santa Cecília”, disse Caveanha.

Por sua vez, o secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli, pontuou sobre o andamento das obras do canal de águas pluviais, prejudicado com as chuvas, mas já retomado. “Já estamos fazendo o alargamento de um trecho do canal e devemos iniciar o piscinão”, adiantou. Os tubos que estão sendo licitados serão instalados em duas ruas do Santa Terezinha e uma do Santa Cecília, que são as mais atingidas por alagamento.