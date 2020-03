Aberta licitação para reforma do Parque Chico Mendes

Está marcada para o próximo dia 18 a licitação para reforma do Parque Chico Mendes. Localizado no Jardim Bandeirantes, o local está fechado há mais de 10 anos. As melhorias são orçadas em R$ 351 mil.

No edital da licitação consta que o Chico Mendes tem vários problemas de instalações e falta de infraestrutura para atender a população. O projeto prevê a construção de quiosques, pontes para pedestres, reforma na portaria, reformas nas instalações hidráulicas e elétricas.

O projeto foi orçado em R$ 350 mil e será executado com recurso de R$ 315 mil proveniente de convênio e contrapartida de pouco mais de R$ 35 mil da Prefeitura.

Há três anos, o Grupo de Escoteiros Excalibur utiliza o espaço para atividades, sendo a manutenção da área compartilhada com a Saama (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente).