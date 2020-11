Acácia Autopeças inaugura sua 11ª loja

Com 41 anos no mercado de autopeças, preço competitivo e com mais de 50 mil opções de peças e acessórios para carros, a Acácia Autopeças chegou a Mogi Guaçu na última quinta-feira (12), para inaugurar a sua 11ª loja, no Boulevard Shopping, no Centro. De acordo com o diretor da empresa, Luís Guilherme Borges, a Acácia recebeu um convite do empresário João Roberto Antonelli, proprietário do supermercado Big Bom e do Boulevard Shopping, o que o fez identificar na cidade alguns pontos fortes, como a boa localização, dando a Acácia a oportunidade de também atender os públicos de Mogi Mirim, Itapira e Estiva Gerbi.

O perfil da população guaçuana também contou ponto positivo para a escolha da cidade. “Sabemos que o povo guaçuano é dinâmico e trabalhador, o que também contribuiu para a escolha”, pontou Borges.

Além de beneficiar os clientes com uma grande variedade de peças e acessórios, a vinda da Acácia para Mogi Guaçu gerou 25 vagas de emprego, e neste tempo de pandemia, o diretor ressaltou que a empresa já chega a sua nova cidade totalmente preparada para cumprir todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. “Nossa expectativa é de fazer um bom trabalho, oferecendo ao povo da cidade e da região um atendimento diferenciado e uma boa opção de peças e acessórios para cuidarem de seus carros”, frisou Borges que informou que uma pesquisa feita pela Pneus Michelin aponta que uma pessoa de 60 anos passou 5 anos de sua vida dentro do carro. “Assim como nossa casa, o nosso carro precisa de conforto e segurança, pois a gente o usa para ir trabalhar, levar os filhos na escola e ir à casa de amigos, tem que ser um lugar agradável, que nos dê prazer”, ressaltou Borges.

A Acácia autopeças tem sua matriz situada em Andradas, Minas Gerais, e as demais lojas no Estado de São Paulo, sendo quatro lojas em Campinas, duas em Sumaré, uma em Americana, uma em Indaiatuba e uma em Hortolândia.