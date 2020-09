Academia: Administradora se sente segura com retorno

Em janeiro deste ano, antes da pandemia do novo coronavírus chegar ao Brasil, a administradora Marilia Prado Gomes da Silva, de 25 anos, se matriculou na academia de Gláucia e iniciou os treinos com o objetivo de perder um pouco de peso e deixar o sedentarismo de lado em busca de uma qualidade de vida melhor. Animada por finalmente conseguir se manter firme no propósito planejado, Marília, assim como todos os brasileiros, se viu sendo obrigada a não ir mais para a academia devido a pandemia. A mudança drástica e repentina nos planos do novo ano que apenas se iniciava foi decepcionante, mas como tudo aconteceu por uma força maior, o único jeito foi parar e esperar.

Para Marília, o banho de água fria foi ainda maior porque a paralisação das academias chegou no exato momento em que ela já tinha as idas a academia inseridas em sua rotina do dia a dia. Com o passar dos dias e os prolongamentos da quarentena, Gláucia, proprietária e professora da academia, passou a colocar em prática a nova rotina de atividade enviando os vídeos de treinos. “Na interrupção tivemos todo o suporte à distância da Gláucia, mas mesmo assim, não era a mesma coisa. A academia fazia muita falta”, pontuou Marília.

Meses depois, as academias foram autorizadas a retomar suas atividades e a administradora não pensou duas vezes e rapidamente voltou aos treinos presenciais. “Eu estou super feliz”, enfatizou. Com relação aos riscos existentes de contaminação, Marilia compartilhou que o sentimento de gratidão de retomar a rotina é maior do qualquer receio existente por conta do novo coronavírus. “Eu me sinto segura com os protocolos a serem seguidos e com todos os cuidados que temos que ter. É diferente, porém necessário”, finalizou.