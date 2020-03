Acimg suspende atendimento presencial

A partir de amanhã (25), a Acimg (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu) suspenderá o atendimento presencial. A medida vai ao encontro das ações de combate ao avanço do novo coronavírus, a Covid-19, que, aliás, também resultou no fechamento do comércio.

A previsão de retorno das atividades presenciais é em 08 de abril, mas esta data pode sofrer alteração. Com a suspensão do atendimento presencial, a Acimg manterá atendimento remoto. Os contatos com cada departamento e demais detalhes podem ser conferidos no site da Acimg.