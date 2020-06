Acusado de homicídio se apresenta à polícia

Gustavo Cussolim, acusado de ser o autor do homicídio do motorista Reinaldo Donizette de Oliveira Sousa, 52, ocorrido na última sexta-feira (5), no Jardim Selma, se apresentou à polícia na tarde desta segunda-feira (8).

Cussolim é genro da vítima e está na Central de Polícia Judiciária (CPJ) sendo ouvido pelo delegado titular Alessandro Serrano Morcillo. Ele chegou ao local acompanhado de um advogado e entrou pelos fundos do prédio.

Vale lembrar que ele é acusado de ser o motorista do carro que atropelou e em seguida esfaqueou Sousa que foi socorrido em estado grave, mas não resistiu e morreu.