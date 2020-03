Agências bancárias controlam fluxo, mas clientes aguardam em filas

Várias agências bancárias alteraram a rotina de atendimento, reduzindo o fluxo no interior das agências. Entretanto, os clientes têm aguardado em filas nas áreas dos caixas eletrônicos e mesmo na área externa. A aglomeração de clientes pode ser observada nesta quinta-feira (19) nas agências do Banco do Brasil (Avenida 9 de Abril) e Caixa Econômica Federal (Avenida dos Trabalhadores).

A divulgou as medidas na última quarta-feira (18), entre as quais, o acesso controlado da entrada e saída de clientes em agências, a abertura antecipada de unidades selecionadas em uma hora para atender os clientes que estão no chamado grupo de risco, gerenciamento de filas, além da distribuição de senhas em cores para diferenciar a necessidade individual e agilizar o atendimento.

O fluxo de pessoas no interior das agências será limitado a, no máximo, 50% da capacidade dos assentos das unidades, para que seja possível manter a distância de no mínimo um metro entre as pessoas. Funcionários da Caixa poderão utilizar equipamentos de proteção no atendimento.