Agências bancárias funcionam normalmente em todo o Estado

Na próxima segunda-feira (25) será feriado em todos os 645 municípios do Estado, em virtude da antecipação do feriado estadual de 9 de Julho, em comemoração à Revolução Constitucionalista de 1932. O projeto de lei que antecipa a data foi aprovado pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado). O objetivo é ampliar o isolamento social com vistas a diminuir a incidência de casos de Covid-19.

Mas as agências bancárias não aderirão ao feriado, repetindo o ocorrido no feriadão da capital, quando funcionaram quarta-feira (20), quinta-feira (21) e sexta-feira (22). A Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) argumentou ao sindicato da categoria que a adesão a feriados definidos subitamente acarretaria “riscos sistêmicos”, ocasionados por interrupção de pagamentos, de compensação de cheques e de outras transações bancárias. Com isto, os funcionários receberão hora-extra, como determina a lei.

Por sua vez, a assessoria de imprensa da Prefeitura esclareceu que, a antecipação do feriado se refere apenas ao dia 9 de julho. “Isso quer dizer que o ponto compensado previsto para o dia 10 de julho, sexta-feira, será mantido”. O cronograma com os feriados nacionais, estaduais e municipais é elaborado no final de cada ano para a data subsequente, prevendo os pontos facultativos e compensados, as chamadas “emendas”.

Se aproximando de completar dois meses, o isolamento no Estado tem se mantido em torno de 50%, somente em dias de final de semana e feriados. O Governo coloca como meta, o índice de 55% para ser possível achatar a curva de contágio e não causar colapso no sistema de saúde, que pode ocorrer a qualquer momento. Na quarta-feira (20), Mogi Guaçu registrou 44% de índice de isolamento social, abaixo dos 49% da média estadual.