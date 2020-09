Agentes do IC passam por treinamento

Nos últimos dias 27 de agosto e 4 de setembro, agentes do IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Científica passaram por um treinamento de abordagem policial, no Estande de Tiro que fica no bairro Imóvel Cachoeira de Baixo, em Mogi Guaçu.

O treinamento foi ministrado por policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior e teve o comando do tenente Luciano Lupino Marques.

No total, 22 agentes entre peritos, desenhistas e fotógrafos da equipe de Mogi Guaçu receberam instruções de como agir em situações que requerem uma intervenção, seja uma abordagem pessoal ou a um veiculo, por exemplo.

Para o perito criminal e chefe da equipe de criminalística do IC, Edson Luiz Pires, o treinamento contínuo, a troca de conhecimento e a cooperação entre as polícias é de grande importância tanto para o desempenho do trabalho das polícias quanto para a população que recebe o resultado de do trabalho. “Foram instruções muito boas e estamos agradecidos pela cooperação da Polícia Militar”, pontuo Pires.