Aglomeração: Áreas verdes serão isoladas por GCM

Os dois locais têm registrado alto índice de aglomeração aos finais de semana; comando da GCM promete rigor

Depois de tentar executar um trabalho de orientação junto à população para evitar a aglomeração de pessoas em espaços públicos e não conseguir obter resultado, a Guarda Civil Municipal estará, a partir deste domingo (28), realizando uma operação mais rígida nos canteiros centrais do Parque Cidade Nova e na Praça Francisco Marquezi, nas proximidades do Tiro de Guerra, no Jardim Igaçaba. Os dois locais têm registrado com frequência aglomerações e, agora, serão isolados com cones, fitas zebradas e placas de sinalização que indicarão que a permanência nos espaços está proibida.

De acordo com o comandante da GCM Claudemir Adorno da Costa, as pessoas que costumam frequentar os dois locais devem ficar em casa, respeitando as regras do decreto municipal. “Quem comparecer em um dos dois espaços será punido com medidas mais rígidas, porque nós já tentamos trabalhar solicitando o distanciamento e não tivemos êxito”, completou Adorno. A operação, que visa o bem da saúde pública, contará com o apoio da Polícia Militar.

O comandante também informou que na noite da última quinta-feira (25), a GCM realizou fiscalizações em bares e lanchonetes do bairro Chácaras Alvorada e do Distrito de Martinho Prado Júnior, depois que reclamações de aglomeração foram feitas. Os proprietários e clientes dos locais vistoriados foram orientados a não mais frequentar os estabelecimentos que devem ficar fechados durante a quarentena. “Neste caso, foi a última vez que nós orientamos. Da próxima vez, vamos repassar um Boletim de Ocorrência para Visa aplicar a multa devida”, afirmou Adorno.