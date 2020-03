Álcool em gel e máscaras somem das prateleiras

Com a expectativa de que a Covid-19 alcance o pico de casos no país até o final do mês, a procura pelos artigos tende a disparar

Desde que o novo coronavírus começou a circular no país, a procura por álcool em gel e máscaras aumentou nas farmácias e também em outros estabelecimentos comerciais. No entanto, os produtos começaram a faltar nas prateleiras desde a semana passada, quando os casos confirmados do vírus passaram a aumentar entre os brasileiros.

No início da semana, a Gazeta esteve em quatro pontos comerciais para saber como anda a procura pelos produtos na cidade. Em uma rede de farmácias, o gerente informou que recebe apenas três unidades de álcool em gel de 500 ml por dia, sendo que a entrega não é uma certeza e quando o produto chega logo é vendido. Apesar da grande procura, o álcool em gel está custando R$ 14,99. “Por ser uma rede, os valores são padrão e não aumentaram, pelo menos para esta embalagem de 500 ml”.

Com relação as máscaras, a rede vende apenas pacotes fechados com cem unidades no valor de R$ 100. Em outra drogaria, a farmacêutica Tatiane de Souza Carreiro informou que recebeu duas caixas de álcool em gel de 70 e 250 gramas, mas todas as unidades foram vendidas em questão de minutos. “Está todo mundo desesperado, em menos de 10 minutos acabou tudo”. Nesta sexta-feira (20), a realidade de estoque da farmácia continuava a mesma, ou seja, sem uma previsão de entrega. A farmacêutica disse que ao longo desta semana recebeu mais 10 unidades de 250 gramas e 6 de 500 gramas. “Assim como na segunda-feira, tudo acabou rápido”.

Agora, não existe uma previsão de que o produto chegue ao estabelecimento. “Os estoques dos nossos fornecedores estão zerados e não sabemos quando vamos receber mais álcool em gel”, enfatizou Tatiane. Uma farmácia de manipulação que fabrica o seu próprio álcool em gel começou a semana com o produto disponível para venda porque reforçou a compra da matéria prima, que vem de fora do país, assim que o novo coronavírus surgiu na China. A farmacêutica Sirlene Morais explicou que o estabelecimento agiu a tempo depois de viver uma experiência negativa com o H1N1. “Na época não estávamos preparados e ficamos sem álcool em gel para atender as pessoas, o que serviu de lição para o novo coronavírus”. A drogaria também tinha máscaras disponíveis para a venda, porém elas poderiam acabar a qualquer momento. “Só de manhã vendemos duzentas unidades, sendo que cada custa R$ 1,50”.

Nas farmácias, os preços do álcool em gel não sofreram alteração e seguem sendo mantidos aos clientes de acordo com o ml, saindo entre R$ 7,50 e R$ 15. O álcool em gel também está sendo procurado em lojas que vendem produtos de limpeza. Em uma delas, o galão de 5 litros do produto está esgotado. O representante comercial André Luiz Bueno contou que nos últimos dias vendeu mais de vinte galões. “A demanda está muito grande e, agora, eu não tenho previsão de receber”, pontuou.

Nesta sexta-feira (20), Bueno confirmou que ao longo da semana não recebeu mais álcool em gel. “Um dos meus fornecedores me ligou e disse que cancelou o meu pedido porque não tem previsão de entrega”, comentou ao confirmar que os valores estão sofrendo reajustes.