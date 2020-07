Alíbio Caveanha será concluída em um mês

A equipe concluiu a construção da travessia sobre o córrego do Ypê Amarelo, com a instalação de aduelas de concreto

Realizada a licitação para o serviço de iluminação pública na Avenida Alíbio Caveanha, o chamado corredor de ônibus, resta pouco para conclusão da obra. A via segue do Jardim São José à divisa do Jardim Ypê Amarelo. A estimativa é de que seja finalizada em dois meses. E, claro, fica restando o segundo trecho que está paralisado por questões jurídicas no contrato da Caixa Federal com a Prefeitura, no valor de R$ 29 milhões.

Esta semana, a equipe concluiu a construção da travessia sobre o córrego do Ypê Amarelo, onde foram instaladas aduelas de concreto na travessia. No local foi adicionado um extravasor de 1.000 mm para oferecer maior fluidez. A ciclovia foi finalizada e está sendo feito o recape nas duas marginais. Segue a implantação de guias e sarjetas no trecho que faz ligação com o bairro. O valor total dessa obra é de R$ 5,9 milhões. Os recursos são provenientes da venda de lotes pertencentes à Prefeitura no Ypê Amarelo.

O secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli acredita que, em um mês, a obra seja concluída. “É uma pena que o outro trecho tenha sido paralisado”, comentou. Ele adianta que há outras obras em andamento no Município, sendo uma delas também em fase final, que é o caso da creche do Jardim Guaçu-Mirim. “Só não estamos mais adiantados porque o FNDE está um pouco devagar na liberação do recurso, mas a obra não está parada”, adiantou. Também foi retomada a construção da creche do Jardim Hermínio Bueno.

Na área de saúde está em andamento a construção do Caps (Centro de Atenção Psicossocial), no Jardim Novo I. E na Cultura, a reforma do Centro Cultural. “Também chegaram os tubos para drenagem da água do Jardim Santa Terezinha e vamos licitar a mão de obra”, pontua, lembrando que seguem os serviços no canal de águas pluviais na mesma região.

OUTRAS

Há ainda as obras de construção da travessia no distrito de Martinho Prado Júnior e a construção do prédio do curso de medicina da FMPFM (Faculdade Municipal Professor Franco Montoro).