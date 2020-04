Alimentos: consumidores denunciam supermercados

Nesta semana, consumidores reclamaram do aumento do feijão em supermercados de Mogi Guaçu

Não foram apenas as reclamações dos preços dos botijões de gás vazios que cresceram no Procon de Mogi Guaçu. Nas últimas três semanas, os consumidores passaram a ligar no órgão para denunciar que supermercados da cidade aumentaram de forma abusiva os valores de alguns alimentos, como arroz, feijão, óleo, leite e alho, por exemplo.

O coordenador do Procon de Mogi Guaçu, Ronaldo José da Silva, ressaltou que as queixas são registradas e encaminhadas à coordenação do núcleo de Campinas, que é a responsável pelas fiscalizações. Isso porque, o Procon/SP possuí atualmente 328 Procons municipais conveniados, sendo que não são todos que têm agentes de fiscalização credenciados. Com isso, as equipes do Procon/SP atendem as demandas em municípios que não possuem fiscais, que é o caso de Mogi Guaçu.

No caso das distribuidoras de gás de cozinha foi autorizado pela Fundação que o Procon local realizasse notificações aos estabelecimentos solicitando as notas fiscais de compra e venda dos últimos três meses. Para as denúncias feitas com relação aos alimentos, Silva explicou que já foi solicitada à Fundação a autorização para tomar a mesma medida.

No entanto, eles ainda estão aguardando uma resposta. “Não podemos tomar medidas administrativas no Procon sem autorização, porque o convênio estabelece que quem dita as normas de procedimento é a Fundação Procon e não o Procon de Mogi Guaçu”, esclareceu Silva.