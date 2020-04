Alimentos estocados resultarão em 1.100 cestas

Alimentos estocados no setor de almoxarifado da Secretaria de Educação serão doados

Da Redação

A Prefeitura de Mogi Guaçu irá distribuir cestas básicas para famílias com perfil do bolsa família e com criança e adolescente matriculados na rede de ensino. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (8) pela Secretaria de Comunicação Social. Segundo a Pasta, o prefeito Walter Caveanha anunciou a doação de alimentos da merenda escolar para as famílias inscritas no Cadastro Único com perfil do programa federal Bolsa Família, ou seja, com renda per capita de até R$ 178,00 e com criança e/ou adolescente matriculados na rede de ensino.

A Secretaria de Educação tem alimentos para a confecção de 1.100 cestas básicas com alguns itens como: açúcar, arroz, feijão, leite em pó, óleo, sal, farinha de milho, vinagre, doce de leite ou de goiaba, amido de milho, bolacha salgada, bolacha de maisena, bolacha de leite, suco de morango ou tangerina, gelatina de morango ou de cereja.

De acordo com a Prefeitura, sobrará uma quantidade que, com a compra de alguns gêneros faltantes, poderão ser montadas outras 500 cestas neste primeiro momento. Recursos da merenda escolar poderão ser usados posteriormente para a aquisição de gêneros para serem distribuídos para a população enquanto durar o plano de isolamento social e de suspensão de atividades, como fechamento do comércio e a suspensão das aulas.

Uma parte das cestas será destinada para a Promoção Social para atender famílias que procuram os CRAS. Neste caso, a distribuição poderá ser feita através de entidades assistenciais ou igrejas.

A Prefeitura ficou de anunciar uma estratégia de distribuição descentralizada para tentar evitar a formação de filas e a aglomeração de pessoas. Além disso, a Campanha “Solidariedade Contra o Coronavírus” continua em vigor. Qualquer pessoa pode ajudar doando alimentos, itens de higiene e de limpeza à Fesag e nos supermercados participantes. Os alimentos arrecadados já começaram a ser distribuídos. (Com informações da Secretaria de Comunicação Social).