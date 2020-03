Antigripal: fila nos postos para vacinar idosos

Os idosos estão atendendo ao chamado de imunização contra o H1N1 e comparecendm aos postos de vacinação disponibilizados neste sábado pela Secretaria Municipal de Saúde. Uma fila extensa de veículos se formou no Parque dos Ingás para a vacina no sistena “drive thru”, que possibilita aplicar a vacina sem que os idosos tenham que descer do veículos.

Também há fila no posto de saúde do Jardim Itamaraty (Zona Sul), mas o atendimento está rápido. As equipes se organizaram e estão atendendo na área eterna da unidade de saúde. A permanência na fila tem sido de 10 minutos, em média.

O casal de aposentados Dorcides Pereira da Silva e a esposa Zilda Francisca da Silva, ambos com 77 anos, fizeram questão de se imunizarem, assim como fazem em todas as campanhas. “Se proteger nunca é demais”, comentou.

Na segunda-feira, a vacinação prossegue em todos os postos de saúde.