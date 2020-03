Apesar de horário reduzido, agências bancárias ainda têm filas

Desde a semana passada, as agências bancárias passaram a adotar novas medidas contra o novo coronavírus. Com isso, o horário de atendimento passou a ser outro. A Caixa Econômica Federal está atendendo das 10h00 as 14h00 horas, sendo que o atendimento presencial é restrito aos casos que não podem ser tratados por telefone ou pelos aplicativos e demais serviços digitais.

O Bradesco também passou a atender das 10h00 às 14h00 horas e está permitindo a entrada de um cliente por setor desde que tenha marcado horário com o gerente. O banco Itáu opera das 9h00 as 14h00 e permite a entrada de 10 clientes por vez, sendo que das 9h00 as 10h00 o atendimento é destinado apenas aos aposentados e pessoas de alto risco.

A Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) e as instituições recomendam a seus clientes e usuários que atendam às orientações das autoridades sanitárias, evitem deslocar-se para as agências bancárias e deem preferência para usar produtos e serviços dos bancos pelos canais digitais destinados à população.

No entanto, o que se viu ao longo dos últimos dias foram filas grandes nas frentes das agências bancárias.