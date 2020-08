Após confusão: bar da Júlio Xavier será fiscalizado

Além de intensificar policiamento, GCM irá observar funcionamento de estabelecimento onde ocorreu briga generalizada

Neste final de semana, equipes da Guarda Civil Municipal vão dar continuidade ao policiamento da Avenida Júlio Xavier da Silva, que voltou a registrar um grande número de frequentadores desde que bares, lanchonetes e restaurantes retomaram as atividades até às 22 horas.

De acordo com o comandante da GCM, Claudemir Adorno da Costa, o bar, onde no último domingo (23) aconteceu uma briga generalizada, será especificamente fiscalizado pela GCM com o objetivo de evitar novas confusões no local. A Vigilância Sanitária também informou que o proprietário do estabelecimento foi orientado a cumprir de forma correta as regras de abertura até as 22 horas que constam do decreto municipal, principalmente no que diz respeito a quantidade de pessoas que precisa ser limitada em 40% da capacidade total. No dia da confusão ocorrida no bar, a lotação do local ficou clara, e por essa razão, o proprietário ainda pode vir a receber uma multa de R$ 1.440.

O comandante da GCM também explicou que a confusão teria sido iniciada por um casal de Mogi Mirim e um homem de Mogi Guaçu que tiveram um desentendimento que evoluiu para uma briga generalizada, a qual as pessoas se agrediram de forma mútua. A viatura da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da Guarda Civil, que já estava na avenida realizando um patrulhamento preventivo e ostensivo, foi chamada no bar para conter a confusão e como os guardas civis não conseguiram por fim a briga apenas com diálogo foi necessário fazer o uso de força física proporcional na ação.

“As pessoas estavam em via de fato, o que não nos dá a condição de apenas conversar, então, nós tivemos que ser mais enérgicos para conter a situação e prezar pela integridade dos GCMs que são treinados e qualificados para isso, e a meu ver a guarda fez o que deveria ser feito no local”, pontuou Adorno.

Após a ação da GCM, a confusão foi contida e os envolvidos não foram identificados porque todos já são conhecidos do meio policial pela prática do tráfico de drogas e deixaram o local, conforme relatou o comandante. Um Boletim de Ocorrência administrativo de tumultuo foi elaborado e ficará a disposição da Justiça caso seja solicitado.

Adorno também esclareceu porque os guardas civis não estavam usando a máscara de proteção facial durante a ação conforme foi divulgado em vídeos que foram postados nas redes sociais. “Somente os três GCMs que fizeram a primeira intervenção estavam sem máscara e isso é um procedimento normal em confrontos, já que o nível de adrenalina é muito alto”, explicou Adorno.

Com relação aos clientes do bar que também foram vistos sem a máscara, Adorno disse que eles estavam em suas mesas, o que é permitido pelo decreto, sendo que o uso é obrigatório apenas quando o cliente se levanta e sai da mesa.