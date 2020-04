Após demissões, Mahle suspende por dois meses os contratos de 1.350 funcionários

A crise mundial decorrente da pandemia do novo coronavírus provocou uma redução de 97% nos pedidos feitos à Mahle. Com isto, depois da demissão de 230 funcionários, a multinacional recorreu à suspensão temporária de contrato e à redução de jornada de trabalho e salário. Juntas, as medidas atingirão a 1.950 funcionários. As propostas foram aprovadas em assembleia realizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Mogi Guaçu, na manhã de hoje.

Do total de 230 demissões, realizadas na segunda-feira (13), 80 foram de funcionários que estavam em período de experiência, ou seja, haviam sido contratados recentemente. Os cortes atingiram a todos os setores da empresa. A adoção da redução da jornada de trabalho e salários em 25% será adotada para 600 funcionários da mestria (cargos de chefia) e escritório. Por sua vez, a suspensão temporária de trabalho pelo período de dois meses atingirá a 1.350 funcionários do setor de produção. Neste caso, a multinacional pagará 30% dos salários e o restante será pago pelo Governo Federal (seguro desemprego).

O presidente do sindicato, Marçal Georges Damião explicou que o acordo estava sendo discutido desde segunda-feira (13), quando houve as demissões. “Conseguimos fazer estes ajustes para evitar mais demissões e os trabalhadores entenderam a situação porque estão vendo a situação mundial e da própria empresa”, comenta. Ele coloca que as medidas iriam afetar a um número maior de funcionários, chegando a 2.450, mas com a negociação foi possível reduzir para 1.950.

Todos os funcionários afetados pelas medidas têm estabilidade de emprego pelo mesmo período que vigorar as mudanças. E também todos os demais direitos ficam inalterados, como convênios (saúde e odontológico), auxílio creche e Previdência Social.

