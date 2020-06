Após morte de profissionais, SinSaúde reforça orientações

Aline Rossini e Roseane Dias Ribeiro atuavam em Mogi Guaçu

No último final de semana, Mogi Mirim e Mogi Guaçu registraram as primeiras mortes de profissionais da área de saúde em decorrência da Covid-19. Os falecimentos aconteceram num intervalo de 24 horas, o que chamou ainda mais a atenção. Casos de coronavírus têm sido frequentes em profissionais que atuam na chamada linha de frente e o Sinsaúde (Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Serviços de Saúde) de Campinas e Região têm trabalhado na cobrança de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e também na oferta de assistência psicológica aos profissionais.

A técnica de enfermagem que residia em Mogi Guaçu e trabalhava na Santa Casa local, Aline Rossini, 42, faleceu no último dia 12, no Hospital São Francisco. Ela estava internada desde o dia 1º deste mês. E a colega de profissão Roseane Dias Ribeiro, 35, faleceu na madrugada do último domingo (14). Ela residia em Mogi Mirim e trabalhava em Mogi Guaçu, no Hospital São Francisco, mas estava internada no Hospital 22 de Outubro.

O diretor jurídico do Sinsaúde, Paulo Gonçalves, comentou que está oficiando empregadores, municípios, Visas (Vigilâncias Sanitárias) e Conselhos Municipais de Saúde reforçando a exigência do uso de EPIs por parte dos profissionais de saúde. “E estamos pedindo também assistência psicológica porque os profissionais têm enfrentado situações muito difíceis e precisam deste apoio”, comenta. Ele relata casos de pânico entre profissionais da linha de frente. Daí, portanto, a necessidade do acompanhamento psicológico.

O Sinsaúde pede ainda o afastamento de profissionais da saúde que componham o grupo de risco para o novo coronavírus, ou seja, pessoas acima de 60 anos, gestantes e portadores de comorbidades (diabetes, hipertensão e doenças respiratórias). “O Ministério Público do Trabalho tem sido um grande parceiro nosso porque, quando oficiamos e não temos retorno, nós encaminhamos a denúncia”, observa o diretor jurídico.

O Sinsaúde de Campinas e Região abrange 172 cidades.