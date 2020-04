Após pedido de vereadores, prefeito autoriza doação de alimentos

Vereadores visitaram o estoque da Secretaria de Educação

Já faz mais de uma semana que o presidente da Câmara, Rodrigo Falsetti (Cidadania), enviou ofício ao prefeito Walter Caveanha (PTB) para que os alimentos estocados para uso na merenda escolar sejam doados. Ele lembrou que o Senado aprovou no final de março projeto de lei que garante a distribuição dos alimentos da merenda escolar às famílias dos estudantes que tiveram suspensas as aulas na rede pública devido à pandemia do coronavírus.

O mesmo pedido também foi feito pelos demais vereadores, como Guilherme de Souza Campos, o Guilherme da Farmácia (Cidadania), Fábio Aparecido Luduvirge Fileti, o Fabinho (PSDB). De acordo com Rodrigo, o chefe do Executivo ainda não respondeu ao seu ofício nem iniciou a distribuição dos alimentos. Para ele, kits podem ser montados e distribuídos para as famílias carentes que recebem bolsa família, por exemplo. “Já mandei o ofício, mas até agora não recebi resposta. Fui até o setor lá na Secretaria de Educação e vi muitos alimentos estocados, como arroz, feijão, macarrão, achocolatado, leite em pó e bolacha”, comentou ao ressaltar que o estado de calamidade do município é um facilitador para o prefeito fazer a distribuição. “Não entendo essa demora, pois estamos em estado de calamidade e muitos municípios já fizeram essa doação. Eles pedem para sermos solidários e não dão exemplo”, reforçou.

Inicialmente, a Prefeitura, por meio da assessoria de imprensa, informou que a distribuição estava em estudo por solicitação dos vereadores da base aliada. “O município está estudando as medidas que forem necessárias para doar os gêneros alimentícios que são comprados com recursos do PNAE”, trouxe trecho da nota ao comentar sobre os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Mais tarde, um outro release foi encaminhado à imprensa informando que o prefeito anunciou a doação de alimentos da merenda escolar para as famílias inscritas no Cadastro Único. “Precisamos ser solidários neste momento e autorizei a minha equipe a elaborar um planejamento para atender os que mais necessitam, os que mais estão sendo afetados com essa crise. Os governos federal, estadual e do nosso município estão oferecendo as condições necessárias para que a população não fique sem alimentos”, disse o prefeito.

Segundo a Prefeitura, em reunião com os secretários, o chefe do Executivo anunciou a medida depois que o Governo Federal autorizou, por meio de lei publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira (8), a distribuição de gêneros alimentícios.