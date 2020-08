Após recesso: vereadores retomam sessões na segunda

Os vereadores retomam as sessões legislativas na próxima segunda-feira (3), após 30 dias de recesso. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o atendimento ao público e a participação da população nas sessões continuam suspensas.

A pauta de votação da próxima sessão está vazia. Os vereadores devem analisar nas primeiras sessões do mês o projeto do Executivo que altera a lei que autorizou o município a emprestar R$ 29 milhões com a Caixa Econômica Federal para as obras de mobilidade urbana. Em março, a alteração foi rejeitada e as obras paralisadas.

A CEF deu prazo de 45 dias para que a lei seja alterada e, assim, os recursos liberados. Porém, ainda não há nenhuma movimentação nesse sentido nem mesmo para a apresentação do relatório final da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que analisou os procedimentos feitos pela Administração Municipal entre a lei enviada à Câmara e a assinatura do contrato com a instituição financeira.