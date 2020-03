Apreensão: casal de Mogi Guaçu tem filhos nos EUA e Itália

Pais monitoram os filhos diariamente por conta do avanço da doença na Itália e nos Estados Unidos

Residentes no Parque Itacolomy (Zona Sul), a família Oliveira acompanha de perto todas as notícias sobre os casos do novo coronavírus (Covid-19) nos Estados Unidos e Itália. Afinal, o casal José Carlos Lima de Oliveira e Maria José de Almeida Oliveira têm motivos quadruplicados para estarem atentos às informações. Isto porque, tem dois filhos, nora e neta residindo nestes países. E outro filho com passagem comprada e prestes a também mudar-se para o “país da bota”.

“Estou preocupada, muito mesmo. Mas confio em Deus e em Nossa Senhora. Nestes momentos é preciso cuidado e oração”, pontua Maria José. Católica, ela destaca que confia a Deus a proteção dos familiares e conta que todos os dias faz questão de falar com os filhos. Assim, mais do que amenizar a saudade, as redes sociais possibilitam um conforto extra quando se obtém informações diretamente com os filhos, a nora ou a neta.

Um dos filhos, José Carlos Lima de Oliveira Junior mora em Gioia Del Colle, localizada na região da Puglia, ao Sul da Itália. Ele mudou-se há menos de seis meses, juntamente com a filha Giovana Barreto Lima de Oliveira. “Hoje (ontem) pela manhã eu falei com ele, novamente. Só podem sair de casa para ir ao mercado ou à farmácia. E quem descumprir a medida é multado ou preso”, comenta Maria José.

A mãe relata que o filho já fez o exame para atestar se estava com o vírus porque apresentou febre e tosse. “Foi para o hospital, onde permaneceu 24 horas em isolamento. Só foi liberado depois de o resultado do exame dar negativo. “Tem regras mesmo. Ou cumpre ou paga multa. Ou vai para cadeia”, diz reforçando sobre as medidas italianas para controle da doença.

Na cidade de Newark, região de Nova Jersey, nos Estados Unidos, reside Marcos Vinicius Lima de Oliveira e Tatiana Sartorão. O casal mudou-se há três anos. “Apesar de nos Estados Unidos as coisas estarem mais calmas, quando comparado à Itália, eu também me preocupo. E sempre falo para não abrirem mão dos cuidados”, pontua Maria José. Além disso, por lá, as medidas são as mesmas adotadas por aqui: muito álcool em gel e isolamento nos casos suspeitos até que haja resultado de exames.

MALAS PRONTAS

E o outro filho de Maria José e José Carlos, Caio Felipe Lima de Oliveira também está de malas prontas para a Itália. Ele seguiria na segunda-feira (16) para a cidade do irmão, mas está aguardando. Afinal, por lá, não é possível deslocar-se de uma cidade para outra, a menos que seja por três razões específicas: trabalho, saúde ou uma emergência, pelas quais a pessoa em trânsito deve certificar em um documento. A Itália é o segundo país mais afetado pela doença depois da China, mas o primeiro a entrar inteiramente em quarentena por conta do novo coronavírus.