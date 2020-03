Área em volta da lagoa enfrenta alagamento e vazamento de esgoto

Secretaria de Obras confirmou que é necessário aguardar que o nível da lagoa baixe

Desde o final de semana, duas ruas do Jardim Veneza estão alagadas em decorrência da falta de manutenção da lagoa existente no bairro. Uma das vias é de terra e fica localizada atrás do Sesi (Serviço Social da Indústria) e a outra é a Rua Severino Bruneli, onde a água chegou a altura das calçadas. No final de semana, parte da água foi drenada para evitar que chegasse às casas.

Mas, segundo o secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli, não há nada a fazer, senão aguardar que o nível da lagoa baixe e, desta forma, a água da rua retorne à lagoa. Isto porque houve equiparação do nível de água da rua com o da lagoa. “Isso aconteceu porque a lagoa está assoreada. Era para estar com 1,50 metro de profundidade e está com apenas 50 centímetros”, disse admitindo que faltou manutenção porque a única dragline do município está realizando o mesmo serviço na lagoa do Córrego dos Macacos.

A lagoa do Jardim Veneza recebe a água pluviais do bairro, do Nova Odessa e de parte da área que margeia o Sesi. “Sábado e domingo eu estive no bairro e tentamos drenar a água. Fizemos uma barreira de terra para conter a água e evitar que maior volume chegasse às ruas”, justifica Franceli. Foram retirados 800 mil litros de água com o auxílio do caminhão hidrojato do Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto).

Esgoto

Em decorrência das intervenções na área, houve o rompimento de tubulação de esgoto que margeia a calçada da lagoa. O mau cheiro “denunciou” o problema e a equipe do Samae foi acionada. “Vamos inutilizar este trecho que rompeu e fazer uma tubulação nova margeando pelo outro lado”, justificou o superintendente da autarquia, Elias Fernandes de Carvalho. Ele pontuou que a situação estava sob controle, apesar da água empoçada dificultar o serviço.