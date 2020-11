Artigo: Os espaços públicos e o Poder de Polícia do Município

Em Mogi Guaçu, temos observado a ocupação de espaços públicos por pessoas, supostamente comerciantes, que neles se instalam, para realizar seu “comércio”, seja através de barracas de churrasquinho no espeto, e coisas do gênero.

Muito embora saibamos que o país atravessa uma crise, este fato, de per sí, não transforma os espaços públicos em propriedade particular, para justificar eventuais problemas de natureza social.

O que temos assistido, é a transformação de espaços públicos (praças, jardins, canteiros centrais de avenidas e até mesmo ruas), em ambientes comerciais, sem nenhuma estrutura de sanitários públicos, de recipientes de lixo, originário do consumo dos alimentos, bem como estes (alimentos), não se tem conhecimento de sua procedência, e, ainda, como são preparados, uma vez que não se trata de estabelecimentos comerciais.

E este tipo de “comércio”, prejudica o comerciante legalmente estabelecido, provocando concorrência desleal. Isto porque o comerciante legalmente estabelecido tem que cumprir todas as exigências da Vigilância Sanitária, tais como sanitários, recipientes de lixo, manipulação de alimentos, enquanto os supostos comerciantes, além de não terem estabelecimentos, o Poder Público não aciona a Vigilância Sanitária para fiscalizá-los.

Mas, além desses aspectos, há outro que afronta a legislação, que vem a ser a utilização de espaços públicos do Município, por supostos comerciantes, que fazem da área pública, o seu “estabelecimento comercial”, auferindo rendimentos em beneficio próprio, em detrimento da população, que se vê impedida de usar o espaço público, em função do “estabelecimento comercial”, além de prejudicarem o meio ambiente, com o lixo decorrente do consumo de seus produtos.

Neste aspecto cumpre ressaltar que tais situações ocorrem com frequência, tanto que em uma determinada área pública, o que iniciou-se com apenas uma barraca, atualmente, já conta com mesas e cadeiras para acomodarem os “clientes”, porém, continua sem sanitários públicos, sem recipiente de lixo, e sem coleta do mesmo, após o “expediente”, normalmente noturno.

Mas não somente no período noturno, em uma determinada Avenida da cidade, foi criada uma “tenda” no canteiro central, onde são servidos os produtos, também sem sanitários públicos, sem recipiente para lixo, e é muito comum, notadamente às sextas-feiras, ao passar pela Avenida, deparar-nos com pessoas, que ocupam funções públicas, no legislativo e Executivo, “reunidas na tenda consumindo produtos”.

Em outras palavras, as Autoridades Públicas do Município, podendo utilizar o Poder de Polícia Administrativa, para coibir a utilização de espaços públicos, pelos supostos comerciantes, os incentiva a continuarem a fazê-lo, e ainda frequentam o “estabelecimento comercial”, sendo coniventes com essa prática nociva, sob o argumento de que se trata da crise econômica do país, e que isto é para amenizar a questão social.

A mudança de mentalidade, a respeito do patrimônio público e da saúde da população se faz urgente, para beneficio da cidade.

José Martini Neto é advogado e ex-procurador do Município