Artigo: Ser o que serve e é servido

“Todo dia ela faz tudo sempre igual / Me sacode às seis horas da manhã / Me sorri um sorriso pontual / E me beija com a boca de hortelã”, diz Chico Buarque em Cotidiano, canção que evoca uma série de ações repetidas durante o dia de um trabalhador como tantos outros brasileiros. Brasileiros que também podem ser servidores públicos. Eu sou um deles. E você? Ser um servidor não é tão fácil como possa parecer. Não é só bater ponto na empresa e tchau.

De acordo com o Calendarr Brasil, o artigo 236 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, determina que 28 de outubro é oficialmente o Dia do Servidor Público no Brasil, sendo que o Dia do Servidor Público surgiu através do Conselho Federal do Serviço Público Civil, recordando a criação das leis que regem os direitos e deveres dos servidores públicos – Decreto Lei nº 1.713, de 28 de outubro de 1939. “Ser o que serve e é servido”, diz a música.

“Ser o que serve e é servido / Só o amor é tão bonito / Ser o que planta e sentar à mesa / Amor é dom da natureza / Água que limpa e mata a nossa sede / Sede de viver”, diz a música de Milton Nascimento Coisas da vida. Servir ao público não é tarefa fácil, ainda mais nos tempos que seguem. Pandemia, crise econômica e social, serviços parcialmente paralisados, e o povo, mais uma vez, acaba contando com a ajuda do próprio povo para “ir”.

Sim, tem havido propostas de auxílio, sim, pois, em momentos assim, não se esperaria outra coisa de qualquer governo que fosse. E, na linha de frente, termo que se costuma empregar hoje em dia para quem trabalhado em meio à crise, muitos servidores têm cumprido seu papel de ajudar e orientar quem precisa continuar sua vida também. Já pensou o que seria da gente se todos de repente parassem também? Bem, há “servidores” que “pararam”, mas…

“Todo dia eu só penso em poder parar / Meio dia eu só penso em dizer não / Depois penso na vida pra levar / E me calo com a boca de feijão”, continua Chico em sua música. Pode ser que ainda exista (e ainda existe, sim) aquela clássica imagem de que o servidor é alguém que vive à custa do dinheiro público, sem dar a devida retribuição, nem o devido valor ao lugar que ele ocupa. Pode ser que haja gente assim (e ainda existe, sim), mas não é regra.

Desde a regulamentação e consolidação das leis do trabalho, no governo de Getúlio Vargas, nós, os servidores, temos conquistado melhorias em nossa condição de trabalho. Mas, assim como a outras classes de trabalhadores, ainda faltam muitas a serem conquistadas. Conquistas, essas, que têm conseguido principalmente os sindicatos relacionados ao setor. Trabalhar, sim, mas com igualdade de direitos e cumprimento de deveres, que somos iguais.

“Toda noite ela diz pra eu não me afastar / Meia-noite ela jura eterno amor / E me aperta pra eu quase sufocar / E me morde com a boca de pavor”, diz Cotidiano. No entanto, o cotidiano não é sempre igual. “Oh burocratas, que ódio vos tenho / e se fosse apenas ódio / é ainda o sentimento da vida / que perdi sendo um dos vossos.”, diz um raivoso Drummond sobre a própria condição de funcionário/servidor público, a qual talvez julgasse antipoética.

Tornei-me servidor público municipal em janeiro de 2011. Até então, trabalhava em comércio, mas, ao fim das contas, como rezam as boas cartilhas dos cursos de Administração, sempre estamos lidando com atendimento, ou seja, com clientes internos e externos. Sempre somos servidores a alguém e vice-versa. É a confluência dos papéis que nos faz não enjoarmos de ser quem somos, pois, mesmo em nosso cotidiano, eles se renovam dia a dia.

“Como foi que eu chequei aqui / Quem me diria que esse era meu fim / Olho no seu olhar / Na festa de estar / De bem com a vida”, diz Milton em sua canção, parceria com Fernando Brant. Vida. Essa também é a matéria de quem se vê “escravo em Papelópolis”, como diria Drummond. Atender, registrar e arquivar, arquivar, arquivar, até esquecer para se lembrar de tudo o que se tem guardado. Hoje, em nuvens, na rede. Ou pelo servidor, à mão.

Olivaldo Júnior é poeta, escritor, radialista, músico popular, professor e trabalha como Oficial Administrativo Júnior na Secretaria da Escola “Professor Cid Chiarelli” da Feg