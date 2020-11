Assaltantes são presos após roubos na Zona Sul – Veja Vídeo

A Guarda Civil prendeu, no final da tarde desta terça-feira (10), quatro assaltantes, na Rua Vereador João da Rocha Franco, no Centro de Mogi Guaçu.

Os criminosos foram abordados após assaltarem uma farmácia, no Jardim Sônia, e uma padaria, no Itacolomy. De acordo com uma das vítimas, que trabalha na farmácia, três indivíduos entraram no estabelecimento e um deles, armado com um revólver anunciou o roubo. Os três fugiram após pegar R$500 do caixa e um celular da farmácia.

Um quarto integrante do grupo ficou do lado de fora no carro esperando os comparsas. Em seguida, eles foram até a padaria do Itacolomy, a qual também teve dinheiro e produtos alimentícios subtraídos.

A GCM recebeu informações dos roubos e logo intensificou o patrulhamento na Zona Sul e na região central da cidade com o objetivo de localizar os quatro indivíduos que estavam em um GM/Corsa verde, sendo que o veículo com as mesmas características e com quatro ocupantes foi visto na Rua Vereador João da Rocha Franco, próximo a uma casa de sucos.

Eles receberam ordem de parada e foram abordados. No assoalho do carro deles, os guardas civis apreenderam um revólver calibre 38. Os quatro indivíduos, dois deles adolescentes de 14 e 15 anos, foram detidos e encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) onde foram presos em flagrante pelo crime de roubo.

Três deles, incluindo os adolescentes são de Conchal, e o homem que ficava no carro esperando os comparsas para fugir é de Mogi Guaçu.