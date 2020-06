Atividades da SET permanecem suspensas

Da Redação

As aulas e competições organizadas pela SET (Secretaria de Esportes e Turismo) permanecem suspensas em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Os centros esportivos também estarão fechados por tempo indeterminado.

Com o lançamento do Plano São Paulo, que pretende de maneira gradual retirar as regiões do estado da quarentena, as atividades foram divididas em fases e a realização de eventos esportivos está na fase cinco. Mogi Guaçu está inserida na fase dois do plano, portanto, não há previsão de retorno destas atividades.