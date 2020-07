Autoescolas poderão voltar com aulas práticas

As autoescolas foram autorizadas pela Prefeitura a retornarem seus serviços de forma gradual a partir da próxima terça-feira (14).

Neste primeiro momento, apenas as aulas práticas de direção poderão ser realizadas. Outros serviços que fazem parte do início do processo para tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) como matrícula, agendamento de exames médicos, encaminhamento para aulas de CFC, Curso de Formação para Condutores, e provas, não estão permitidos.

As aulas práticas vão poder acontecer de terça a sexta-feira, do 12h00 as 18h00 e as autoescolas deverão seguir os protocolos de segurança do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) . Entre as regras estão o uso obrigatório de máscara e de álcool em gel pelos alunos e instrutores.

As normas oficiais para as aulas práticas das autoescolas serão divulgadas no próximo sábado (11) pela Prefeitura e após a publicação as autoescolas poderão iniciar o retorno.

As fiscalizações devem ficar por conta da Vigilância Sanitária, SPDU, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, e Guarda Civil Municipal.