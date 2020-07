Balanço: descumprimento rende novas multas

Supermercados e bares lideram o ranking de autuações feitas pela Vigilância Sanitária de Mogi Guaçu

As fiscalizações da Vigilância Sanitária (Visa) de Mogi Guaçu, realizadas ao longo desta semana, resultaram em mais multas que, desta vez, foram aplicadas a supermercados e bares da cidade. No último sábado (18), os fiscais do órgão estiveram em vários supermercados e em dois deles constataram irregularidades, como deixar crianças menores de 12 anos e duas pessoas da mesma família entrar em seus estabelecimentos, o que é proibido pelo decreto municipal, que vale até o próximo dia 30.

Os supermercados multados ficam na região central e na Zona Norte. Ambos foram multados em 400 UFIM´S (Unidade Fiscal Municipal) que corresponde a R$ 1.440.

Na terça-feira (21), um bar localizado na Zona Sul foi multado em R$ 1.440 por permitir o consumo de clientes no local, o que é proibido neste período de quarentena. No dia seguinte, na quarta-feira (22), um bar, no Centro, também estava permitindo o consumo de clientes em seu interior e foi multado pela Visa. Neste caso, a irregularidade foi flagrada pela Guarda Civil Municipal que elaborou um Boletim de Ocorrência por descumprimento ao decreto municipal e encaminhou para o órgão aplicar a multa de R$1.440.

A coordenadora do órgão, Vivian Delalibera de Souza Custódio, alerta que os fiscais estão constatando que muitos estabelecimentos não estão com a licença da Vigilância Sanitária afixada em local visível, o que é obrigatório segundo o Código Sanitário do Estado de São Paulo e a Portaria Estadual CVS 1/2019. “A falta do documento no estabelecimento também é uma infração sanitária e ele não deve ficar em escritórios de contabilidade conforme muitos proprietários alegaram”, esclareceu Vivian.

Alimentos vencidos

E assim como aconteceu na semana passada, a Visa apreendeu em um supermercado localizado na Zona Leste 200 quilos de produtos alimentícios fora da data de validade e sem rotulagem completa. 80 litros de bebidas alcoólicas vencidos também foram apreendidos. Os produtos foram descartados no aterro e o supermercado tem 10 dias para protocolar recurso, podendo ainda ser multado de R$ 276 a R$ 276 mil reais.