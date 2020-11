Barros Munhoz declara apoio a Marçal

Em época de eleições municipais, os apoios são esperados e divulgados amplamente pelos grupos políticos. Nesta semana, a presença do deputado estadual Barros Munhoz (PSB) movimentou os bastidores da política. Na última quarta-feira (28), o deputado esteve em Mogi Guaçu e subiu no palanque da coligação “Mais por você. Mais por Mogi Guaçu”, liderada pelo candidato a prefeito Marçal Georges Damião (Solidariedade) e pelo candidato a vice-prefeito Edson Domingues (Podemos).

Em conversa com a Gazeta, o político afirmou não ter dúvidas de que Marçal é a melhor opção de Mogi Guaçu. “Eu tenho amigos que apoiam quase todos os candidatos a prefeito de Mogi Guaçu. Eu não tenho o direito de ingerir na eleição, mas tenho o direito e o dever de dizer que trabalharei com afinco, com dedicação para Mogi Guaçu se o Marçal for eleito”, afirmou ao ressaltar que recebeu um incentivo pela participação de Jane Papa, presidente do diretório municipal do PP, na coligação. “Pesa muito na minha decisão a posição de Jane Papa, filha da minha saudosa e inesquecível amiga Otília Papa. E ela está junto com o Marçal e com o professor Edson, porque ela acredita neles e eu tenho o dever de acreditar neles porque a conheço. Farei tudo o que tiver ao eu alcance para ajudar o Marçal”.

Barros Munhoz lembrou dos investimentos que conseguiu junto ao Governo do Estado para Mogi Guaçu citando a barragem, a ETE, asfaltamento da Roseira, o AME e melhorias na antiga vicinal que liga Mogi Guaçu e Itapira. Ressaltou que continuará levando os pedidos da cidade e defendendo os investimentos. “Devo muito para Mogi Guaçu. Minha história é ligada umbilicalmente à história de Mogi Guaçu. Então, tenho a honra de ter credibilidade em Mogi Guaçu e quero dizer que acredito no Marçal e, se ele for prefeito, vou dar tudo de mim para ajudar Mogi Guaçu”, enfatizou.

O deputado estadual não escondeu que recebeu pedidos de apoio dos outros grupos que disputam as eleições municipais em Mogi Guaçu. Ele citou nominalmente os candidatos Rodrigo Falsetti (Cidadania) e Daniel Rossi (PL). “Recebi pedido de apoio de três candidatos: do Marçal, do Daniel e do Rodrigo. Fiquei feliz por isso, mas triste por ter que optar por um só. Não sou de ficar em cima do muro, então, decidi que dentre os três, o candidato escolhido é o Marçal”, finalizou.