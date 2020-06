Bispo decreta retomada a partir do dia 13

Fechamento de igrejas era recomendação e, por isso, Prefeitura não consta reabertura em decreto municipal

A partir de sábado (13), as 79 paróquias das 18 cidades abrangidas pela Diocese de São João da Boa Vista poderão retomar as celebrações públicas, mas com restrições. A data consta de decreto divulgado na última terça-feira (2) pelo Bispo Dom Vilar. A decisão decorre das orientações sobre flexibilizações e aberturas econômicas progressivas, que serão feitas levando em conta as características de cada município, conforme as regras do Governo do Estado de São Paulo por conta da pandemia da Covid-19.

Diante do decreto que enumera uma série de critérios a serem adotados pelas paróquias em suas igrejas, os párocos das cidades abrangidas estão fazendo as adequações necessárias para o cumprimento das medidas. O protocolo tem como base o documento adotado pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) com adaptações para a realidade diocesana. Contou também com assessoria jurídica e sanitária.

Entre as regras consta que o acesso dos fiéis ao local da celebração deve ocorrer sem que haja filas e aglomerações. A orientação é que o pároco organize um sistema de agendamento para a participação na missa. Cada celebração pode contar com o número de fiéis equivalente a no máximo 30% da capacidade do templo. Dentro do local da celebração deve ser respeitada a distância de segurança mínima de 1,5 metro frontal e lateral entre cada fiel.

Esta semana e a próxima estão sendo de adequações para as paróquias junto às igrejas. No caso da Paróquia de Santa Edwiges, já está sendo feito o agendamento para participação nas missas. “A partir de agora todos que vierem à missa terão a temperatura aferida, em seguida farão uso de álcool em gel e sentarão nas cadeiras que estarão marcadas”, detalhou o pároco Anderson Daniel Lopes. No momento da comunhão, o ministro estará usando máscara e luvas. Este será o único momento da missa em que o fiel poderá retirar a máscara.

Para isso, o padre fez a aquisição de dois termômetros infravermelhos, três totens para o uso de álcool gel, cujo equipamento é acionado com o pé. Além disso, todas as paróquias, conforme o decreto deverá fazer uso de amônia para desinfetar o local após cada celebração. “Como só vamos poder contar com a participação de 140 fieis em nossas missas, atendendo aos 30% de capacidade do local, ampliamos os horários de missas”, comenta o padre. Ele acentua que será o momento de aprender com essa situação e nos tornamos seres humanos que se preocupa com o próximo.

GOVERNO

No início da pandemia, o Governo do Estado recomendou que as igrejas dessem preferência a realização das atividades pela internet, redes sociais ou transmissões pela televisão das celebrações. Com isto, como não há proibição, mas recomendação, a Prefeitura guaçuana está reforçando junto às paróquias que evitem aglomerações.