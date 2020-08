Brasileiros com menor renda consomem mais arroz, feijão e farinha

A pesquisa do IBGE aponta que tanto a frequência de consumo quanto o consumo diário médio por pessoa de arroz, feijão verde/corda, preparações à base de milho, pão de sal, peixes frescos e farinha de mandioca foram maiores para a renda mais baixa, em comparação com os de renda mais alta. Por outro lado, a frequência de consumo de café diminuiu com o aumento do nível de renda, mas a média de consumo aumentou.

Na comparação entre o consumo alimentar individual registrado na pesquisa de 2008-2009 e na atual pesquisa, observou-se que o consumo de feijão variou de 72,8% para 60,0%, enquanto as preparações à base de feijão variaram de 3,0% para 12,0%. A frequência de consumo de arroz variou de 84,0% para 76,1% e as preparações à base de arroz variaram de 1,4% para 2,8%.

As diferenças de consumo entre as áreas urbanas e rurais, observadas em 2008-2009, se repetiram em 2017-2018. Nos dois períodos, a frequência de consumo de farinha de mandioca foi quase três vezes maior na Zona Rural do que na Zona Urbana.

Houve redução na frequência de consumo de arroz em todos os quartos de renda, mas a redução mais acentuada foi no último quarto de renda: de 79,9% para 67,1%. O consumo de arroz integral também se reduziu nos três primeiros quartos de renda, mas aumentou de 4,7% para 5,2% no último quarto de renda.