Buscas por corpo de Ísis Helena continuam

As buscas pelo corpo da menina Ísis Helena não param, em Itapira. Os trabalhos no Rio do Peixe foram iniciados na última segunda-feira (20), dia em que Jennifer Natália Pedro, 21, confessou que deu fim ao corpo da filha.

Ela apontou que jogou o corpo da bebê, de um ano e 10 meses, no Rio do Peixe após a menina amanhecer sem vida. Em sua versão, ela alega que deu um remédio de febre e em seguida uma mamadeira para a filha antes de ela dormir, sendo que ela teria se engasgado e acordado com leite e espuma na boca.

Desesperada e com medo, Jennifer contou que colocou o corpo da filha em uma mochila e foi até o rio, onde se despediu da menina e a jogou nas águas.

Vale lembrar que a mãe de Ísis Helena foi presa temporariamente por cinco dias na última sexta-feira (17), após cães farejadores sentirem o cheiro dela e da criança em na região rural que é conhecida como “Duas Pontes”.

A prisão temporária deve ser prorrogada, mas a Delegacia Seccional e a Dig de Mogi Guaçu, que estão a frente das investigações, ainda não confirmaram essa possibilidade.

Na terça-feira (21), o delegado seccional José Antônio Carlos de Souza esteve no Rio do Peixe para incentivar as equipes que trabalham nas buscas pelo corpo da menina. Souza gravou um vídeo e enfatizou que as buscas não vão parar, mesmo com o rio sendo extenso e tendo uma geográfica complicada.

Além disso, o delegado informou que cartazes com a foto de Ísis seriam entregues aos ribeirinhos da região para que eles ajudassem nas buscas.