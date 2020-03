Caixa muda horário de funcionamento

A partir desta terça-feira (24) as agências da Caixa Econômica Federal passarão a funcionar em horário diferenciado, das 10 às 14 horas. Além disso, o atendimento presencial é restrito aos casos que não podem ser tratados por telefone ou pelos aplicativos para celular e demais serviços digitais. A medida vai ao encontro das medidas de contenção do avanço do novo coronavírus.

A partir de quinta-feira (26), estará disponível também via WhatsApp o atendimento da Agência Digital para todos os clientes correntistas e poupadores da Caixa. Através da digitação da agência e número da conta o cliente será direcionado para atendimento na sua agência de forma remota.

Outras agências bancárias também estão reforçando junto aos clientes as orientações para uso dos serviços pelos canais digitais.

Não há um horário unificado definido pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos).