Câmara: 254 pedem registro de candidatura

254 candidatos a vereador aguardam a análise da Justiça Eleitoral aos pedidos de registro de candidatura. Inicialmente, os partidos que irão disputar as 11 vagas na Câmara Municipal havia confirmado 261 candidatos a vereador, mas o número é um pouco menor. Houve uma diminuição de candidatos em três partidos PTB, PRTB e PV. Além disso, o PSOL não conseguiu registrar seus dois candidatos por conta da desistência de um deles, o que inviabilizou o registro de uma única candidatura à Câmara. O PSOL tinha como meta apresentar a proposta do mandato coletivo.

A Gazeta apurou que a diminuição de candidatos no PTB e no PV se deve a desistência de alguns dos postulantes e, por isso, as siglas não terão chapa completa no pleito do dia 15 de outubro. Já a diminuição do PRTB ocorreu por conta da saída da candidata Eunice Cremasco que, agora, é candidata a vice-prefeita. Foi necessário retirar algumas candidaturas para atender a proporcionalidade exigida nas candidaturas femininas.

O número de 254 candidatos só pode ser alterado, agora, se a Justiça Eleitoral indeferir algum dos pedidos feitos. Apesar da redução, a disputa continua acirrada, sendo 23,09 candidatos por vaga.