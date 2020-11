Campanha: candidatos a prefeito falam sobre reta final

Há oito dias das eleições municiais, os candidatos querem aproveitar cada minuto com o eleitor. Nada de ‘já ganhou’. A ideia é conquistar um voto a mais a cada dia.

Na próxima quinta-feira (12), é o último dia para a propaganda e debates em rádio e televisão. Assim como para propaganda mediante reuniões públicas ou promoção de comícios.

E, na sexta-feira (13), é o último dia para divulgação paga na imprensa escrita, de propaganda eleitoral e a reprodução na internet, de jornal impresso com propaganda eleitoral. No sábado (14) ainda pode propaganda mediante alto-falante, material impresso, caminhada, carreata, passeata.

A Gazeta falou com os seis candidatos a prefeito da cidade, para saber quais são os planos para essa reta final. Confira a programação dos candidatos:

Alex Tailândia (Republicanos)

O final de semana será de carreata e visitas. Durante a semana, intensificará as reuniões. Para o candidato, tanto as visitas quanto as carreatas, como o material impresso e a divulgação nas redes sociais foram um conjunto de ações importantes. Ele acredita que com a política desacreditada a receptividade aumentou nos últimos dias de eleitores querendo saber de proposta.

Coronel Costa (PRTB)

Vai intensificar o corpo a corpo com os eleitores e também realizará carreata. Diz que guardará uma surpresa nessa reta final. O candidato diz que percebeu nessa reta final o eleitor mais interessado e, por isso, considera que o mais importante, neste momento, é falar ao eleitor do plano de governo com honestidade.

Marcelo Costa (PT)

Haverá concentração na Praça Rui Barbosa e na Feira, no Parque Cidade Nova, como também carreata. O candidato é adepto da panfletagem e visitas e, por isso, nos próximos dias junto com os candidatos à Câmara vai panfletar diversos bairros e Martinho Prado. O petista disse ter sentido o eleitor ainda indeciso, principalmente porque muitos dos antigos candidatos, com os quais o eleitor estava acostumado, não estão na disputa esse ano. Por isso, vê a necessidade do corpo a corpo.

Rodrigo Falsetti (Cidadania)

Caminhadas cedo e a tarde, além das reuniões noturnas com os candidatos à Câmara todos os dias. Esse é o cronograma do candidato do na reta final. Rodrigo percebe nos eleitores indecisos que esse é o momento da definição. Para ele, bater na porta e ter a conversa ‘olho no olho’ é o que vai trazer resultado. Rodrigo percebe que mesmo a política estando desacreditada, a confiança do eleitor naqueles que apresentam propostas tende a aumentar.

Daniel Rossi (PL)

O candidato segue com carreata, visita à feira do Parque Cidade Nova, reuniões e visitas nos bairros com os candidatos a vereador. Dentre todas as modalidades de campanha, Daniel ainda aposta no corpo a corpo com o eleitor. Ele diz que as pessoas ficam mais à vontade para perguntar. Daniel pondera que o eleitor indeciso é também aquele que pensa, que compara e que esse é o momento das visitas nas casas.

Marçal (Solidariedade)

O final de semana será de divulgação nos bairros, minicomícios no final do dia e presença com cabos eleitorais na feira do Parque Cidade Nova. Na semana continuam as reuniões nas casas e visitas a comércios com panfletagem específica. Marçal diz que, diferente do começo da campanha, sente o eleitor engajado, querendo ir votar, participar do pleito e, diz que, por isso, não abre mão do corpo a corpo.

Foto: Chupeta