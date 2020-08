Campanha do Guaçuano é encerrada com sucesso

Da Redação

No último dia 10, a diretoria do Clube Atlético Guaçuano, em parceria com a Feag (Federação das Entidades Assistenciais Guaçuanas), encerrou com sucesso a campanha “Doe Amor. Doe Cobertor”. A intenção foi de arrecadar cobertores novos e distribuí-los às entidades que atendem as pessoas carentes da cidade. A campanha resultou num total de 1.268 cobertores doados.

Com a recomendação vinda dos órgãos de Saúde para que não se arrecadasse agasalhos e cobertores usados por conta da pandemia do novo coronavírus, a diretoria do Mandi resolveu inovar e promoveu as doações disponibilizando um link com uma fábrica de cobertores, sendo que, dessa forma, o próprio interessado pôde acessar o site e fazer a sua compra para doação.

Os 1.268 cobertores novos foram distribuídos entre 15 instituições de Mogi Guaçu e Estiva Gerbi. Todos os responsáveis pelas instituições que receberam os cobertores relataram os benefícios que a doação trará e ressaltaram a importância da ação promovida pelo Guaçuano.

O superintendente do Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos”, José Carlos De Carli Junior, está entre os que agradeceu a ação. “Gostaria de agradecer toda a diretoria do C.A.Guaçuano pelas doações de cobertores ao Hospital Municipal, gestos como esses que nos mostra que ainda podemos fazer a diferença na ajuda ao próximo.”.

Já a assistente social, Rosine Tonieti, que trabalha voluntariamente no Centro Social de Estiva Gerbi ressaltou a importância da doação para as famílias assistidas pela entidade. “Agradecemos imensamente a doação de cobertores que recebemos do C.A. Guaçuano. Esta ação garante que as famílias assistidas tenham as noites de descanso aquecidas. Muito nos alegra saber que temos companhia neste trabalho pelo desenvolvimento saudável das famílias carentes de Estiva Gerbi.”

A diretoria do C.A.Guaçuano agradeceu a todas as pessoas que fizeram sua doação e também a todos os meios de comunicação da cidade e região, assim como os ex-jogadores Doni Costa, Bilão e Mary Person que ajudaram na divulgação da campanha.

Entidades beneficiadas com a campanha

Santa Casa de Misericórdia

Centro de Ação Social de Estiva Gerbi

POLEM – Associação de Apoio às Pessoas com Lesão Medular

Lar da Terceira Idade Padre Longino

Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Comunidade Caminho Para Paz

CARS – Centro de Ação e Recuperação Social

CAMP – Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro

CALVI – Centro de Apoio Longa Vida

CAC – Centro de Atendimento à Criança

Associação Espirita Vinha de Jesus

Associação Comunitária Martinho Prado Jr

Associação Boa Nova

Associação Assistencial Jesus Chama-te

AMU – Associação Mulher Unimed