Candidatos começam a pedir votos ao eleitorado

Em eleições municipais anteriores a 2016, o início das campanhas eleitorais era marcado por eventos de rua, comícios e carreatas. Especialistas acreditam que a pandemia da Covid-19 – que causou o adiamento de todo o calendário eleitoral no Brasil e motivou autoridades do mundo inteiro a emitir ordens de quarentena – tem o potencial de mudar os planos nestas eleições, apesar que reuniões menores já estão sendo feitas pelos candidatos.

A campanha digital é uma ferramenta que será adotada pela maioria dos candidatos, porém, grande parte dos grupos políticos pensa em outras estratégias para que as propostas cheguem ao máximo de eleitores possível.

A Gazeta ouviu os pré-candidatos a prefeito, a fim de saber qual estratégia está sendo adotada pelo grupo para que as propostas sejam levadas para os mais de 117 mil eleitores da cidade. A maioria confirmou o uso da internet, mas disseram que não abrem mão da conversa com o eleitor.

Vale destacar que a propaganda eleitoral, inclusive na internet, é permitida a partir desse domingo (27). Na imprensa escrita, de hoje até a antevéspera das eleições (dia 13 de novembro), são permitidas a divulgação paga e a reprodução na internet do jornal impresso.

Este ano, devido à pandemia, inúmeras mudanças serão adotadas durante as eleições programadas para 15 de novembro e 29 de novembro (onde houver). As caminhadas, carreatas e passeatas acompanhadas ou não por carro de som estão liberadas de 27 de setembro até as 22h de 14 de novembro, incluindo distribuição de material gráfico.

É permitido fazer campanha na internet por meio de blogs, redes sociais e sites, mas o impulsionamento (que é o uso de ferramentas oferecidas por plataformas ou redes sociais para ter maior alcance), dos conteúdos, somente partidos, coligações ou candidatos podem fazer.

O que eles pretendem?

Marçal Georges Damião (Solidariedade)

“A nossa equipe vai usar todo o espaço que a gente tem dentro da lei. Todos os meios de comunicação por meio da internet e também iremos distribuir nosso material informativo de casa em casa, para que as pessoas conheçam nosso programa de governo e também nossos candidatos. E vamos fazer as reuniões nas casas. A gente já começou esse trabalho e vamos continuar tomando todos os cuidados por causa da pandemia. Eu e o professor Edson estaremos nas ruas acompanhando nossa equipe e visitando os bairros, conversando com a população e também com os comerciantes”.

Rodrigo Falsetti (Cidadania)

“Apresentar nossas propostas por meio das redes sociais, que tem sido uma ferramenta importante e através de reuniões. Eu tenho feito muitas reuniões nos bairros e a população tem aceitado bem. Através dessas reuniões que iremos apresentar nossas propostas. Teremos caminhadas pelos bairros para entregar o material de mão em mão. Vai ser na sola do sapato conversando olho a olho, entregando o material os panfletos em mãos e fazendo reuniões em todos os bairros da cidade. Dessa forma, a gente vai poder levar nossas propostas”.

Alex Tailândia (Republicanos)

“Nossa campanha será realizada através das redes sociais e com material impresso. Faremos reuniões tomando todas as medidas estabelecidas por lei.

Nosso trabalho para conquistar o eleitorado, será pautado em apresentar propostas que atendam de fato as necessidades, sempre com coerência e atendendo as prioridades da população, apresentar uma mudança de verdade que Mogi Guaçu precisa e não aceitando os acordos e as alianças políticas que arruinaram nossa a cidade”.

Coronel Costa (PRTB)

Este ano os 4S (suor, saliva e sola de sapato) serão os mais fortes aliados dos candidatos. O que cai fortalecer o vínculo entre candidato e eleitor. Acredito no fortalecimento entre as pessoas que desejam uma cidade melhor”.

Marcelo da Costa (PT)

“Esse é o momento da gente usar melhor algumas ferramentas, o qual a esquerda andou muito para trás nos últimos anos. Destacar os pontos positivos do nosso programa de governo via redes sociais. Seguir as orientações do TSE para que a campanha seja feita dentro da normalidade e que se atinja o maior número de pessoas possível. Elaborar vídeos institucionais sobre a campanha, mostrar para a população como a gente vai trabalhar os pontos que a gente destacou prioritários para a cidade para desenvolver uma boa gestão pública e participativa. Vamos usar as mídia tradicionais, como jornais e os espaços publicitários que são permitidos.

Daniel Rossi (PL)

Vamos utilizar todos os meios possíveis para chegar até a população Guaçuana. Em Mogi Guaçu, temos rádio, então, a rádio vai ser uma ferramenta importante para a apresentação de propostas e o que nós queremos para a nossa cidade. Mostrar nosso histórico de experiência e o que queremos, então, a rádio nós entendemos que será fundamental. Além disso, nós temos as nossas redes sociais e, através dessa ferramenta, vamos estar mostrando todo nosso trabalho. E, com todo o cuidado possível e dentro das normas da saúde, estaremos andando nas ruas, visitando, fazendo reuniões, sempre respeitando o distanciamento necessário.