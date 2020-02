Carnaval: Polícia Militar faz operação em toda cidade

Apesar de não ter Carnaval de rua em Mogi Guaçu, a Polícia Militar vai reforçar a segurança da cidade no período em que a circulação de pessoas aumenta em locais públicos que já viraram ponto de encontro. Até o próximo dia (26), quarta-feira de Cinzas, a PM realizará a Operação Direção Segura com pontos de estacionamento e bloqueios de trânsito em todo o município.

De acordo com o comandante da 1ª Companhia, capitão Eduardo Jorge Marques, os policiais vão usar o etilômetro, que é o famoso bafômetro, e vão contar com o reforço do efetivo administrativo no policiamento. “Neste período costuma-se registrar aumento no consumo de álcool, o que pode resultar no acontecimento de diversos delitos como homicídios dolosos, acidentes de trânsito com vítima e eventos de quebra da ordem”, explicou Marques.

O capitão ressaltou que o objetivo da operação é reduzir os indicadores criminais e aumentar a percepção de segurança da população. Já o comandante da Guarda Civil Municipal, Claudemir Adorno da Costa, informou que as equipes da GCM estarão nas ruas realizando os patrulhamentos de rotina sem nenhuma operação especial. Para ele, como no município não tem Carnaval de rua, não existe a necessidade de se aumentar o policiamento. “Para nós, a ocorrências caem drasticamente, até porque as pessoas se deslocam para outras cidades”.