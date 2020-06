Carro de vereador é encontrado abandonado e incendiado

Um Boletim de Ocorrência de localização e devolução de veículo e dano registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ), na manhã do último dia 11, tem o vereador Fábio Aparecido Luduvirge Fileti, 37, como vítima. Ele é proprietário de um carro Toyota/Corolla cinza que durante a madrugada foi localizado pela Polícia Militar Rodoviária abandonado e trancado no Km 175 da SP-342. O veículo estava com a frente danificada em razão de choque contra a defensa da ponte de acesso à Avenida Suécia.

Sem a presença de vítimas e com indícios de crime, a Polícia Militar Rodoviária foi orientada a recolher o veiculo administrativamente. No entanto, o guincho que recebe os carros apreendidos estava sem espaço para o Corolla. O policial militar rodoviário que estava na ocorrência informou que visualizou dentro do carro dois tubetes com substância branca, aparentando ser cocaína. O carro foi removido pelo guincho da concessionária Renovias até um gramado existente nas proximidades da rotatória. Às cinco horas da manhã, um novo comunicado feito a Polícia Militar Rodoviária deu conta de que uma pessoa desconhecida teria ateado fogo no carro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas do veículo. Uma equipe do Instituto de Criminalística (I.C) compareceu ao local e realizou exames periciais no Corolla. Foi constatado que os vidros da lateral da porta esquerda estavam quebrados.

Segundo o apurado, o vidro esquerdo da frente teria sido quebrado pelos bombeiros para apagar o incêndio, já o vidro traseiro teria sido quebrado pela pessoa desconhecida que ateou fogo no carro. O IC recolheu os dois tubetes de cocaína que estavam dento do veículo para realização de exame toxicológico. Dentro do automóvel foi localizado o CRLV do carro em nome do vereador. Assim que soube da localização do Corolla, Fábio foi até o plantão policial e relatou que deixou o carro na rodovia após colidir contra a defensa metálica. Segundo ele, o veículo ficou sem condições de tráfego. Com isso, ele foi para casa para acionar o guincho. Quanto à cocaína encontrada, Fábio negou que seja de sua propriedade.