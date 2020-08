Carro despenca de viaduto na Avenida Bandeirantes – Veja Vídeo

Na manhã desta sexta-feira (7), um Chevrolet/Montana, de cor branca, placas de Mogi Guaçu, despencou do viaduto que fica sobre a Avenida Bandeirantes.

O condutor do veículo, Renan de Oliveira, de 27 anos, teria perdido o controle de direção enquanto seguia pela SP-342, sentido a Campinas, vindo a se chocar em placas de sinalização da pista e sofrendo a queda, na avenida.

O carro ficou totalmente destruído e com as rodas para cima. Oliveira foi socorrido por equipes de socorro do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviços de Atendimento Móvel de Urgência) e da concessionária Renovias.

As primeiras informações dão conta de que, apesar da destruição no carro, o motorista foi levado para o Hospital Municipal “Dr.Tabajara Ramos” apenas com ferimentos leves. O acidente aconteceu por volta das 09h00, na via que é bastante movimentada. Por sorte, nenhum outro veículo passava no local no momento em que o carro despencou.

A Polícia Militar esteve no local do acidente que será registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ). Mais detalhes da vítima e das possíveis causas da queda na edição impressa da Gazeta deste sábado (8).