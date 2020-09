Cartórios Eleitorais iniciam plantões nos finais de semana

O prazo de registro de candidaturas para os cargos das eleições de 2020 se encerrou neste dia 26 de setembro. Por conta disso, Os Cartórios Eleitorais começarão a dar plantão nos finais de semana e feriados a partir deste sábado (26), para atender as demandas relativas ao pleito eleitoral deste ano, quando os eleitores irão votar para escolher prefeitos e vereadores. A partir dessa data, os prazos dos processos relativos à eleição e candidaturas não serão mais suspensos aos finais de semana e feriados.

O Tribunal Regional Eleitoral autorizou os plantões e o prazo final para aprovar os candidatos se encerra no dia 26 de outubro, contando 20 dias antes do pleito. A partir daí os nomes dos candidatos serão disponibilizados para o sistema da urna eletrônica, para que sejam escolhidos no dia da eleição.

O chefe do Cartório Eleitoral de Mogi Guaçu, Hugo Ornelas, explicou que os plantões costumeiramente são realizados durante o processo eleitoral, uma vez que toda a operacionalização é feita pelos servidores. Além disso, o período das 14h00 às 19h00 será utilizado para atendimento dos candidatos e representantes dos partidos políticos. “Nós estamos com o atendimento interno por conta da pandemia e, agora, com os plantões teremos um período para o atendimento dos candidatos e esse atendimento deve ser agendado”, comentou.

DivulgaCand

O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza ao cidadão, candidatos e eleitor informações detalhadas sobre os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores no site oficial de Divulgação de Candidatos e Contas Eleitorais. O endereço eletrônico é www.divulgacandcontas.tse.jus.br

Neste endereço é possível encontrar a relação de todas as regiões brasileiras; estatísticas sobre candidaturas; consultas sobre limite de gastos; financiamento coletivo. (JD com informações do TRE-SP)