Caso Isis: DNA comprova que corpo é da criança

Delegado seccional participou das investigações e disse que não esperava outro resultado

Na última quinta-feira (16), o caso da pequena Ísis Helena Rosa Schotem, de um ano e 10 meses, de Itapira, finalmente ganhou um capítulo final após o resultado do exame de DNA afirmar que o corpo encontrado próximo ao Rio do Peixe, no dia 29 de abril, é mesmo da menina. Na semana passada, o caso voltou à tona na mídia após a advogada de Jennifer Natália Pedro, 21, mãe de Ísis Helena, afirmar em matérias veiculadas pela Record TV que os resultados dos laudos feitos no corpo encontrado eram inconclusivos, colocando em dúvida a identificação da vítima.

Na ocasião, o delegado seccional de Mogi Guaçu José Antônio Carlos de Souza, que junto com a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Mogi Guaçu comandou as investigações do caso, lamentou a falta de humanidade das matérias veiculadas, e nesta sexta-feira (17), Souza disse à Gazeta que já que sabia que o resultado seria positivo. O delegado enfatizou que o trabalho realizado foi feito com seriedade, imparcialidade, rapidez e dentro da mais absoluta legalidade.

Quanto às especulações veiculadas, o seccional reafirmou que foi uma total falta de humanidade com as famílias, policiais, Instituto de Criminalística e o IML (Instituto Médico Legal). “Além de o nosso trabalho ser feito nos princípios basilares da lei, sempre foi guiado por Deus, e eu rogo as pessoas que deixem a criança Ísis Helena descansar em paz”, disse Souza.

Vale lembrar que a mãe de Ísis Helena está presa pelos crimes de homicídio doloso, quando há a intenção de matar, e ocultação de cadáver, após confessar e apontar o local onde havia enterrado a filha.