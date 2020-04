Castração: serviço é suspenso por tempo indeterminado

A equipe do Kapa já estava pronta para iniciar os trabalhos, mas precisou recuar

A Kapa (Kamael Associação Protetora dos Animais) teve de suspender a castração que era realizada em cães e gatos das famílias de baixa renda. A medida também vai ao encontro das normas de quarentena decorrentes da pandemia. O serviço era realizado com o uso do “castramóvel”. O trabalho começou pelo Residencial Ypê Amarelo, onde foram realizadas 235 inscrições.

O vereador Luiz Carlos Nogueira, o Carlos Kapa (PSD), explicou que estão sendo feitas 12 cirurgias a cada dois dias, sempre nas segundas e quartas-feiras. Entretanto, ao contrário do previsto, as cirurgias não são realizadas no furgão. “O CRMV (Conselho Regional de Medicina Veterinária) não permite se não tiver as cinco divisórias que determinam que tenha o furgão”, diz. Ou seja, as adaptações realizadas não atendem a esta recomendação.

Com isto, o “castramóvel” está servindo como ponto de inscrição e para buscar e levar os animais até a clínica veterinária onde é realizada a cirurgia. O vereador diz que o contratempo não impediu o trabalho e destaca que antes de qualquer procedimento, os animais fazem exame de hemograma para verificar o estado de saúde. A escolha do Ypê Amarelo ocorreu porque é o bairro que tem muitas denúncias sobre animais abandonados.

EMENDA

O furgão que foi adquirido pela Prefeitura por meio de pregão presencial e doado ao Kapa custou R$ 132 mil. A doação é resultado de emenda parlamentar do deputado estadual Barros Munhoz (PSB).