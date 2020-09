Caveanha discursa em apoio a Daniel e Denis

Também neste sábado (5) aconteceu a convenção que confirmou a chapa majoritária defendida por sete partidos: PL, PSL, MDB, PCdoB, PSB, PTB e Avançar. O grupo é representado pelos pré-candidatos Daniel Rossi (PL), pré- candidato a prefeito, e o médico Denis Camilo de Carvalho ( PTB). O ponto alto da convenção foi a chegada do prefeito Walter Caveanha (PTB) e dos deputados Márcio Alvino, federal, e André do Prado, estadual, ambos do PL.

Caveanha voltou a confirmar seu apoio ao grupo e disse estar feliz em ver a parceria entre Daniel e Denis, dois mineiros que poderão contribuir com a cidade. ” Saio dessa Administração de cabeça erguida, vamos deixar algumas obras importantes em andamento e tanto o Daniel quanto o Denis estão preparados para ajudar Mogi Guaçu”.

Denis lembrou que estava afastado da política, mas que sempre acompanhou de perto, principalmente a área da Saúde que atua e tem a mulher, Clara Carvalho, como secretária de Saúde. Destacou que irá trabalhar para a área. “Estava dizendo para o Daniel que gosto de Saúde. É a minha área. Quero jogar todas as minhas energias na Saúde e não vou fazer isso sozinho”, comentou ao citar o trabalho feito pela esposa em prol da Saúde do município.

Daniel Rossi lembrou da sua trajetória na política, agradeceu a parceria com o pré-candidato a prefeito e destacou que a cidade está preparada e que os pré-candidatos a vereador terão muito o que mostrar para a população. “Nós temos muita coisa positiva para mostrar. Na Saúde, então, muito mais. Quero me espelhar no Walter, que sempre mostrou responsabilidade com o dinheiro público”.

Tanto Daniel quanto Denis ressaltaram que, se eleitos, darão continuidade ao governo do prefeito Walter Caveanha, mas que a Administração terá a cara deles.

A matéria completa estará disponível na versão impressa do próximo sábado (12) e as entrevistas com os pré-candidatos estarão no Gazeta 99 da próxima terça-feira (8), a partir das 18h30