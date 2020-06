CEF de Brasília dará resposta sobre contrato

Neste domingo (14), as obras de mobilidade urbana completam 30 dias que estão paralisadas por causa de imbróglio

A Secretaria de Obras e Viação ainda não sabe quando poderá retomar as obras de mobilidade urbana que estão paralisadas há um mês. Por enquanto, é aguardado um parecer da Caixa Econômica Federal sobre o contrato assinado com a Prefeitura para o empréstimo de R$ 29 milhões. São sete obras envolvidas: Avenida Alíbio Caveanha, Avenida Brasil, Avenida dos Trabalhadores, Nova ponte na Avenida dos Trabalhadores, melhorias na ponte de ferro, nova ponte Avenida Brasil e implementação na infraestrutura na ponte já existente na Avenida Brasil.

O problema jurídico está sendo analisado pela filial da Caixa Econômica Federal de Brasília e, segundo o secretário de Obras, Salvador Franceli, sem prazo para a resposta. “A Caixa de Piracicaba oficiou a filial de Brasília sobre o ocorrido e está dependendo de um parecer jurídico deles”, informou.

O entrave aconteceu por conta de uma mudança na garantia pedida pela Caixa Econômica Federal na lei aprovada. A lei traz como garantia recursos próprio, mas a instituição alega que é necessário alterar para Fundo Participação do Município. Porém, a mudança da lei não foi aprovada pelos vereadores e logo depois disso as obras pararam. Por outro lado, o contrato assinado entre a Prefeitura e a CEF está com a garantia correta e, por isso, as obras foram iniciadas e duas medições pagas.

Por conta da discussão, as empresas responsáveis pelas obras decidiram parar porque estavam com a terceira e quarta medições feitas e aguardam o pagamento. “Já são quatro semanas perdidas e ainda teremos que calcular os prejuízos porque o que estragou terá que ser refeito”, lamentou Franceli.

CEI

Enquanto a resposta da Caixa Econômica é aguardada, os vereadores continuam com os trabalhos da CEI (Comissão Especial de Inquérito), que apura possíveis irregularidades no contrato. Nesta semana, os vereadores ouviram o secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli. Na semana passada, foi a vez do secretário da Fazenda, Roberto Simoni, sendo que a comissão ainda irá ouvir o procurador do município Maurício Conceição. “Já entregamos ofício para o procurador do município, o advogado Maurício Conceição da Secretária de Negócios Jurídico, pois achamos pertinente ouvirmos um técnico que não tem cargo político”, comentou o vereador Fábio Aparecido Luduvirge Fileti, o Fabinho (PSDB), que é relator da CEI.

O presidente da CEI, Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia (Cidadania), informou que a meta é finalizar os trabalhos até o final do mês e voltou a ressaltar que os vereadores não são contra as obras de mobilidade urbana. “Aqui ninguém é contra as obras, mas precisa analisar o contrato e teremos muitas respostas, pois existem erros e acreditamos na continuidade das obras”, comentou na sessão da última segunda-feira (8).

Os vereadores da CEI já ouviram o secretário de Negócio Jurídicos, Fábio Bueno, e a representante da Caixa, Nathalia Rissoni Baptistella. A Caixa Econômica Federal informou que os pagamentos estão suspensos. “A Caixa informa que novos desembolsos para o contrato em questão estão suspensos. O pleito do Legislativo Municipal quanto à necessidade de alteração da lei autorizativa referente ao contrato está em análise pelo banco”.